В США заявили о желании Байдена наладить контакты с Россией после саммита в Женеве Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заинтересован в скорейшем налаживании контактов с российской стороной в развитие договоренностей, которые были достигнуты на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом объявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, этот процесс будет идти на уровне ниже глав государств.

-Я знаю, что Байден заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске контактов... (с РФ). Все они будут происходить на уровне ниже президентского, - рассказала Псаки в ответ на вопрос журналиста.