Байден назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о пользе переговоров лицом к лицу.

«Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу является полезной», - заявил глава Белого дома.

Незадолго до этого российский лидер поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу.

Как писал сайт kp.ru, в Женеве начались переговоры двух лидеров в «узком» формате, на котором кроме двух глав государств присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен. Позже предстоят «расширенные» переговоры с перерывом на чай-кофе. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, однако все будет зависеть от желания президентов.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию саммита.