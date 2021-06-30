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Общество30 июня 2021 23:54

Роскомнадзор направил запрос в несколько ведомств об использовании шести VPN-сервисов

Уточняется, что это необходимо в рамках обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Роскомнадзор (РКН) направил сразу в несколько ведомств запрос об использовании еще шести VPN-сервисов для обеспечения технологических процессов предприятий и организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте РКН.

- В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций, - говорится в сообщении РКН.