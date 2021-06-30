Путин заявил, что Россия не планирует блокировать западные соцсети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У России нет планов блокировать западные социальные сети, заявил президент страны Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Глава государства отметил, что Москва продолжит требовать от иностранных IT-компаний открывать в России свои представительства. В противном случае будут применены различные меры, добавил президент.

«Мы не собираемся никого блокировать…Ничего особенного от них не требуем. На первом этапе мы настаиваем, чтобы эти платформы открывали у нас представительства. И в Европе и в Азии настаивают, чтобы работа велась цивилизованно. Если не будут прислушиваться к законам, то есть много мер. Но, повторю еще раз – у нас нет планов никого закрывать, – сообщил Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее Госдума приняла закон, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России. Представительства должны будут открыть компании, суточная аудитория которых составляет полмиллиона человек.

Полная стенограмма с Прямой линии Владимира Путина.