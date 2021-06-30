Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 июня 2021 13:55

Путин заявил, что Россия не планирует блокировать западные соцсети

Москва продолжит требовать от западных IT-компаний открывать представительства, чтобы вести диалог, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать западные соцсети

Путин заявил, что Россия не планирует блокировать западные соцсети

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У России нет планов блокировать западные социальные сети, заявил президент страны Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Глава государства отметил, что Москва продолжит требовать от иностранных IT-компаний открывать в России свои представительства. В противном случае будут применены различные меры, добавил президент.

«Мы не собираемся никого блокировать…Ничего особенного от них не требуем. На первом этапе мы настаиваем, чтобы эти платформы открывали у нас представительства. И в Европе и в Азии настаивают, чтобы работа велась цивилизованно. Если не будут прислушиваться к законам, то есть много мер. Но, повторю еще раз – у нас нет планов никого закрывать, – сообщил Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее Госдума приняла закон, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России. Представительства должны будут открыть компании, суточная аудитория которых составляет полмиллиона человек.

Полная стенограмма с Прямой линии Владимира Путина.