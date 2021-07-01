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Общество1 июля 2021 0:21

Реальные зарплаты россиян в апреле 2021 года выросли на 7,8%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Реальные зарплаты россиян в апреле 2021 года выросли на 7,8%

Реальные зарплаты россиян в апреле 2021 года выросли на 7,8%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат опубликовал оперативный доклад с данными реальных заработных плат в России. Так, в апреле текущего этого года этот показатель ускорился до отметки в 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте.

Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также отмечается, что сумма среднемесячной зарплаты работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%.