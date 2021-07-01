Тарифы на коммунальные услуги в России вырастут до 4% с 1 июля 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В России с 1 июля 2021 года произойдет повышение платы за коммунальные услуги. В среднем по стране рост тарифов не превысит отмутки в 4%.

При этом в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) считают, что фактический рост может быть даже и ниже - около 3,3%.

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