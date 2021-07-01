Тарифы на коммунальные услуги в России вырастут до 4% с 1 июля 2021 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
В России с 1 июля 2021 года произойдет повышение платы за коммунальные услуги. В среднем по стране рост тарифов не превысит отмутки в 4%.
При этом в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) считают, что фактический рост может быть даже и ниже - около 3,3%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что изменится с 1 июля 2021: Беременным и одиночкам — новые выплаты, всем — рост тарифов за ЖКХ
Напоминаем важнейшие изменения, которые вступают в силу с началом месяца (подробности)