В НАТО отказались покидать Черное море после инцидента с эсминцем Фото: REUTERS

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс сохранит свое представительство в акватории Черного моря и намерен укреплять сотрудничество с партнерами в данном регионе.

По словам представителя альянса, Британия предоставила всю информацию об инциденте, сейчас НАТО имеют полную картину произошедшего. Об этом Аппатурай заявил грузинскому "Первому каналу", комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender.

При этом представитель альянса отметил, что у НАТО свои взгляды на свободу судоходства и принадлежности полуострова.

- У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия, - заявил он.

Ране сообщалось, что 23 июня британский эсминец Defender ВМС пересек государственную границу Российской Федерации у берегов Крыма. Он вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра. Эсминец получил предупреждение от российской стороны о применении оружия в случае нарушения госграницы России, однако никто так и не отреагировал на это. После пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

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