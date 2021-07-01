Ученые-математики спрогнозировали пик заражений COVID-19 в Москве в сентябре 2021 года

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) дали долгосрочный прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Москве.

По их подсчетам, пик заражений коронавирусом в российской столице придется на сентябрь 2021 года.

- По нашим расчетам, пик в Москве будет в сентябре, - заявил руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков. Его слова приводят "Известия".