В 2022 году у ГИБДД появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

У сотрудников ГИБДД в 2022 году появится специальное оборудование, которое позволит моментально выявлять пьяных водителей на российских дорогах. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, это станет возможно благодаря реализации нацпроекта.

- Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения, - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

Черников также объяснил, что прибор будет работать с выдыхаемым воздухом, в частности, определяя наличие паров алкоголя.

- Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медосвидетельствования, потому что это продолжительный процесс, - отметил глава Госавтоинспекции. При этом Черников добавил, что подобные устройства применяются во многих других странах.

Ранее сообщалось, что ГИБДД разработала проект дополнений к Правилам дорожного движения. Представители Госавтоинспекции намерены значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей.