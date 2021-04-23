Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире23 апреля 2021 7:14

Последние новости на утро 23 апреля 2021: ГИБДД подготовила для водителей новые правила дорожного движения

Мы собрали последние новости на утро 23 апреля 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)
Важные новости утра

Важные новости утра

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 23 апреля 2021 года. ГИБДД разработала проект дополнений к Правилам дорожного движения. Представители Госавтоинспекции намерены значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектор должен будет оформить протокол по статье 12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав). О том, что ГИБДД подготовила для водителей новые правила дорожного движения сообщает "Коммерсантъ". Также отмечается, что нарушением будет считаться отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар.

В Москве 22 апреля 2021 года завершились переговоры российского президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Обсуждение вопросов в общей сложности продлилось около четырех часов. Лидеры стран обсудили экономическое взаимодействие, включая промышленную кооперацию и энергетику.

Советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович исключил возможность проведением переговоров Киева с ДНР И ЛНР. Он также выразил принципиальность позиции украинских властей.

В России с 21 мая 2021 года граждане смогут получать налоговый вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Теперь вычет можно будет оформить автоматически, без сбора документов и посещения налоговую. Все что потребуется - заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Новые лидеры подорожания: цены на картофель и морковь растут в 10 раз быстрее инфляции. Так, базовый набор продовольственных товаров в марте рос в цене быстрее, чем в феврале и январе этого же года. Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о наделении столицы страны статусом штата. За эту инициативу проголосовали 216 конгрессменов, еще 208 - против. Предполагается, что если законопроект будет принят Сенатом и пройдет процедуру утверждения президентом страны, то город Вашингтон станет 51-м штатом Америки.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возвращении отношений России и США в эпоху холодной войны. По его мнению, этой ситуации способствуют угрозы американской стороны, а также давление и введение санкций.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг раскритиковала страны за недостаточные действия по борьбе с климатическими изменениями. Также 18-летняя девушка назвала "позором" нежелание в 2021 году отказаться от использования ископаемого топлива.

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон. Он признался, что рад вернуться домой. В планах у представителя ведомства "повидать мою семью и встретиться с коллегами в администрации".