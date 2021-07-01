Актер Гуськов заявил, что Украина превратила Крым в "помойку"

Актер Алексей Гуськов заявил, что Украина превратила Крым в "помойку" Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов считает, что украинские власти превратили полуостров Крым в "помойку".

- Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку, — сказал он в эфире программы "Антонимы".

При этом он заметил, что Россия вкладывает колоссальное количество денег в развитие региона. Также Гуськов заявил, что не отказывается от поддержки возвращения Крыма в состав РФ, хотя и продолжает любить Киев, где провел свое детство.

Ранее украинская актриса Любовь Титаренко раскритиковала власти Незалежной за шутку про наводнение в Крыму. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу". Артистка заявила, что полуостров никогда не вернется в состав Украины, пока у власти страны такие люди, как Данилов.