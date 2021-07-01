Собянин: в Москве с 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с четверга, 1 июля, начинается ревакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что сегодня сделать ревакцинацию от COVID-19 можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля будет открыта запись в городских поликлиниках.

«Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках», - написал градоначальник в своем блоге.

Собянин отметил, что пройти ревакцинацию можно будет любой зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. На сегодняшний день в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Напомним, в минувшую среду, 30 июня, Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения против коронавирусной инфекции и направил их в российские регионы. В ведомстве заявили, что если при первичной вакцинации от коронавируса были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.