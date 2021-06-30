Минздрав РФ утвердил временные рекомендации по вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 30 июня, Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения против коронавирусной инфекции и направил их в российские регионы.

Как говорится в рекомендациях, после достижения коллективного иммунитета прививаться от коронавируса необходимо будет раз в год. Уточняется, что для иммунизации не нужен анализ на антитела, важно следовать графику независимо от их количества.

В ведомстве также сообщили, что вакцинацию переболевших и ревакцинацию можно проводить любой зарегистрированной вакциной.