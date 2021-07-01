Роскачество выявило в продаже поддельный квас

Роскачество нашло фальсификат среди продающегося кваса Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Российская система качества" (Роскачество) обнаружило среди продающегося в российских магазинах кваса фальсификат. Об этом говорится в исследовании ведомства.

В одном из образцов состав летучих компонентов оказался нехарактерным для кваса, что может свидетельствовать о нарушении процессе брожения. Другой же напиток был сделан по ГОСТу для безалкогольных напитков, что подтвердили исследования состава продукции. В ведомстве отметили, что указание "квас" на этикетке напитка может ввести покупателя в заблуждение.

В отличии от обычного газированного напитка квас должен содержать продукты брожения, в числе которых органические кислоты и летучие компоненты.

- Если производитель сэкономил время и ресурсы и просто смешал ингредиенты, то нужных органических кислот и летучих компонентов в таком продукте-конструкторе не будет, — отметили аналитики ведомства.

В начале 2021 года специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды в бутылках: они проверили питьевую природную и обработанную, минеральную, лечебную и столовую воды. В результате те или иные нарушения обнаружили в 65 образцах. У воды пяти торговых марок эксперты нашли несоответствия действующему техническому регламенту, еще у 59 брендов – признаки фальсификации продукции.