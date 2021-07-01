Путин подписал закон о запрете отождествлять цели СССР и Германии во Второй мировой

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.

Напомним, инициативу внесли в Госдуму сенатор Алексей Пушков, первый вице-спикер Александр Жуков, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская, которые подготовили ее, исполняя соответствующее поручение российского лидера.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон нацелен против приравнивания «действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов». Кроме того, в документе говориться о стремлении сохранить «пространство для исторических изысканий», а также «научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

Ранее Следственный комитет России поддержал данную инициативу, указав на то, что данный закон должен стать ещё одной формой защиты исторической памяти. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что в последнее время случаи публичного бездоказательного попрания роли Советского Союза в разгроме нацистов, а также их пособников учащаются.