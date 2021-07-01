Путин подписал закон, отменяющий федеральный штраф за безбилетный проезд

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации статьи, которая вводит ответственность за безбилетный проезд.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, с марта текущего года вступили в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, передавшие российским регионам право самостоятельно вводить штрафы за подобные правонарушения. Согласно новым правилам, ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена уже в 63 субъектах страны.

Напомним, в мае в России предложили повысить штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте. Сегодня он составляет 100 рублей. В профильном комитете нижней палаты Госдумы инициативу поддержали, однако во фракциях в такой идеи отнеслись с осторожностью. Многие депутаты опасаются, что в регионах будут завышать суммы штрафов.