Посол США провел встречу в МИД РФ впервые после возвращения в Москву

Посол США впервые посетил МИД РФ после возвращения в Москву. Фото: посольство США в РФ

Посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан впервые после возвращения в Москву посетил МИД РФ, где встретился с замглавы российского ведомства Сергеем Рябковым. По словам посла, встреча прошла позитивно.

- Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу, — приводит слова Салливана РИА Новости.

По информации агентства, встреча продлилась практически полтора часа.

Напомним, американский посол вернулся в столицу России 24 июня 2021 года. Салливан заявил, что рад вернуться в Россию и продолжить работу "для продвижения внешнеполитических интересов США в России". Дипломат выразил надежду на сотрудничество с коллегами из российского правительства.Кроме того, он констатировал наличие существенных разногласий между Москвой и Вашингтоном, признав важность "открытого и откровенного диалога".