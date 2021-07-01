Путин и Лукашенко поговорили о проблемах санкционного давления на Белоруссию

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото - Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

В четверг, 1 июля, в ходе телефонного разговора президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили проблематику санкционного давления на Минск. Об этом сообщили в Кремле.

Как говорится в сообщении, во время беседы российский лидер выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей нелегитимным западным ограничениям.

«С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм между народного права», - говорится в заявлении.

Напомним, 21 июня, Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» еще 78 физических лиц и восемь организаций республики. Ограничения в отношении Минска в этот же день ввела и Канада и Великобритания. Всего через несколько дней, 24 июня, ЕС официально принял новые экономические секторальные санкции в отношении Белоруссии.