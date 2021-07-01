ГИБДД рассматривает увеличение максимальной скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч

ГИБДД рассматривает увеличение до 150 км/ч максимально допустимой скорости на некоторых дорогах в России Фото: "КП" Архив

Госавтоинспекция рассматривает увеличение до 150 км/ч максимально допустимой скорости на некоторых российских дорогах. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», - сообщил глава Госавтоинспекции.

Глава Госавтоинспекции также сообщил, что беспилотные машины в России можно сначала пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски. Кроме того, по его словам, ГИБДД разрабатывает систему, которая будет по камерам выделять из потока машин водителей с большим количеством штрафов.

Напомним, ранее опрос выяснил, что за ограничение скорости в городах до 30 км/ч выступают 59% россиян, при этом 25% из них считают эти ограничения уместными для всех улиц, 34% – только для некоторых. Против это идеи выступили 25% опрошенных, 13% затруднились ответить.