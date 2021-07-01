Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 1 июля, бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов. В результате происшествия два человека пострадали. Как сообщили военные, взрыва и возгорания не было.

«Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека. Пилоту удалось спастись», - говорится в заявлении голландской авиабазы, опубликовано на официальной странице в Twitter.

На базе Леуварден также сообщили, что причина произошедшего на данный момент не известна, и сейчас проводится расследование.

Авиабаза Леуварден – военная авиабаза Военно-воздушных сил Нидерландов, расположенная к северо-западу от столицы провинции Фрисландия Леуварден. Она является одной из двух баз для истребителей F-16.

Напомним, днем ранее, 30 июня, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в лесном массиве в районе поселка Тураево, расположенного в Лыткаркинском городском округе в Московской области. В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся на борту.