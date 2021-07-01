Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, согласно новым правилам будет изменен установленный размер штраф, который будет увеличен с 200 тысяч - 300 тысяч рублей до 300 тысяч - 500 тысяч рублей, или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключено наказание в виде обязательных работ.