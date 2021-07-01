В Минздраве считают, что почти все пациенты на ИВЛ заразились штаммом "Дельта"

В Минздраве предположили, что почти все пациенты на ИВЛ заразились штаммом "Дельта" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что подавляющее большинство коронавирусных пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом "Дельта".

- Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2-3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких, — сказал он во время пресс-конференции.

Авдеев предположил, что все пациенты на ИВЛ в России заразились именно штаммом "Дельта".

Как сообщал Министр здравоохранения Михаил Мурашко, сейчас занято около 15% от общего числа коек, оснащенных ИВЛ.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России действительно был выявлен случай заболевания индийским штаммом коронавируса "Дельта плюс". По словам главы ведомства, женщина, которая переболела штаммом, перенесла заболевание в легкой форме. Для нее все закончилось без серьезных последствий, добавила глава Роспотребнадзора.