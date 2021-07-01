Лукашенко предложил создать стратегию интеграции в рамках союзного с РФ государства до 2030 года

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать стратегию интеграции в рамках союзного с Россией государства до 2030 года. Об этом белорусский лидер заявил в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России.

Лукашенко напомнил, что в следующем году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые Белоруссия и Россия традиционно утверждают на четыре года.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например на период до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», - заявил глава Белоруссии.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что интеграция России и Белоруссии должна проходить не спеша и с учетом интересов двух стран. По его словам, интеграция проходит уверенно, и работа уже дает конкретные результаты гражданам двух государств.