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Политика1 июля 2021 13:38

Лукашенко предложил создать стратегию интеграции в рамках союзного с РФ государства до 2030 года

Белорусский лидер напомнил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать стратегию интеграции в рамках союзного с Россией государства до 2030 года. Об этом белорусский лидер заявил в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России.

Лукашенко напомнил, что в следующем году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые Белоруссия и Россия традиционно утверждают на четыре года.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например на период до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», - заявил глава Белоруссии.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что интеграция России и Белоруссии должна проходить не спеша и с учетом интересов двух стран. По его словам, интеграция проходит уверенно, и работа уже дает конкретные результаты гражданам двух государств.