В России ужесточили наказание за незаконный оборот оружия

Путин ужесточил наказание за незаконный оборот оружия Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей. Теперь подобные действия квалифицируются как тяжкие преступления, наказание за сбыт взрывных устройств предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Также отдельной статье становится оборот крупнокалиберного оружия. Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

Также ужесточены наказания по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ответственность за них составит до 10 лет тюрьмы, в составе организованной группы — до 15 лет.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении минимального возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года. Повышение возраста приобретения оружия не коснется россиян, которые прошли и проходят сейчас военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, у кого есть воинские или специальные звания и классные чины юстиции.