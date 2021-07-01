В России упростили выезд детей за границу Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выезд несовершеннолетних россиян за границу по согласию только одного из законных представителей.

Как сказано в документе на портале правовой информации, для того, чтобы ребенок мог выехать за границу вместе с одним из законных представителей, будет достаточно отсутствия «заявления о несогласии» со стороны другого представителя». В случае если несовершеннолетний отправляется за рубеж без сопровождения, то ему необходимо иметь нотариально оформленное согласие одного из законных родителей с указанием страны, в которую он выезжает.

Законный представитель может обозначить в заявлении сроки действия несогласия на выезд из России и страны, которые он запрещает посещать ребенку. При этом такое заявление может быть оформлено во внесудебном порядке, укапывается в документе.

Как писал сайт kp.ru, неделю назад Совет Федерации одобрил закон, упрощающий выезд несовершеннолетних россиян за границу. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что «закон важный и долгожданный».