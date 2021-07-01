Украина отменила свободный экономический режим для Крыма Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Верховная рада Украины признала утратившим действие закон о создании особой экономической зоны в Крыму.

За отмену закона проголосовали 328 депутатов, тогда как минимально необходимое количество голосов – 226. Как говорится в пояснительной записке на сайте Рады, решение «упорядочивает порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию (ВОТ) и выезда из нее». Кроме того, изменения гарантируют право «бесплатной вторичной правовой помощи» для украинских граждан, проживающих в Крыму.

Закон о режиме свободной экономической зоне «Крым» приняли на Украине в августе2014 года. Согласно документу, на полуострове в течение 10 лет должен был действовать особый порядок реализации регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства, а также особый режим внутренней и внешней миграции граждан, валютный и платежный режимы.

Как писал сайт kp.ru, власти Украины намерены после отмены свободной экономической зоны «Крым» обложить жителей полуострова налогами.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.