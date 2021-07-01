Бизнесмен Виктор Батурин не признал вину в покушении на мошенничество

Бизнесмен Батурин не признал вину в покушении на мошенничество Фото: ТАСС

Бизнесмен Виктор Батурин, задержанный по делу о покушении на мошенничество, не признает свою вину, сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

Тем временем Следственный комитет намерен просить суд избрать Батурину меру пресечения. Сторона защиты полагает, что следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу, передает ТАСС.

Как рассказала адвокат, бизнесмена обвиняют в хищении 25% акций компании «Интеко» обманным путем.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 1 июля, Батурина задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание по данному эпизоду в виде 4,5 лет лишения свободы. По версии следствия, 2011 года бизнесмен обманул знакомого коммерсанта, заняв у него 250 тысяч евро, которые не намеревался возвращать, и в сентябре 2011 года в офисах ЗАО «Интеко» он предъявил к оплате заведомо подложные векселя, якобы выданные «Интеко» на общую сумму более 5,6 миллиарда рублей. Получить деньги он не успел, так как был задержан. В 2016 предприниматель вышел на свободу по УДО.