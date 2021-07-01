Неизвестный напал с ножом на человека в центре Лондона

Нападение произошло рядом со станцией метро Oxford Circus Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 1 июля, неизвестный ранил ножом мужчину в центре Лондона. Нападение произошло рядом со станцией метро Oxford Circus, которая расположена на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит.

Об этом сообщила пресс-служба полиции британской столицы, уточнив, что с помощью очевидцев злоумышленника удалось задержать по «горячим следам», нападавшим оказался 25-летний молодой человек.

Отмечается, что пострадавший получил ножевые ранения в голову, он был доставлен в одну из лондонских больниц. Правоохранительные органы города уверяют, что раненый получил необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

По данным радиостанции LBC, после инцидента со станции Oxford Circus были эвакуированы все пассажиры, причем подъезды к ней остаются перекрытыми до сих пор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад мужчина с ножом напал на прохожих в немецком городе Вюрцбург.