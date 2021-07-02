Из-за лесного пожара в Канаде сгорела целая деревня

Из-за лесного пожара в канадской провинции Британская Колумбия сгорела целая деревня Фото: REUTERS

Бушующие в канадской провинции Британская Колумбия лесные пожары практически полностью уничтожили небольшой населенный пункт Луттон, расположенный в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера, передает телеканал CBC. Отмечается, что именно там в конце июня был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады — +49,6 °C.

По данным противопожарной службы региона, сгорели 90% всех построек в этой деревне, в том числе медицинский пункт и полицейский участок. Луттон в спешке покинули около тысячи местных жителей, причем из-за стремительно распространяющегося огня на сборы у людей было не более 15 минут. Представители правоохранительных органов провинции сообщают, что часть жителей Луттона не выходит на связь, поэтому неизвестно, где они находятся и живы ли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Канаде могли умереть как минимум 486 человек.