Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители нанесли удары по оружейному цеху ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 2 июля, израильские истребители нанесли удары по оружейному цеху радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, подчеркнув, что ночная атака стала ответом на запуск на запуск воздушных шаров с прикрепленными к ним горючими веществами и взрывчаткой.

«В ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров из сектора Газа с целью поджогов истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту, где производилось оружие, принадлежащему террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении, опубликованном на странице армейской пресс-службы в Twitter.

Кроме того, в заявлении военных еврейского государства подчеркивается, что Армия «будет решительно противодействовать любым попыткам террора со стороны сектора Газа». Отмечается, что люди, которые находились в здании оружейного цеха, были заранее предупреждены о готовящемся ударе.

По данным израильской государственной радиостанции Kan, в результате запуска воздушных шаров со взрывчаткой на территории страны возникло как минимум четыре лесных пожара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместного выступления с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме 25 мая заявил, что Тель-Авив ответит «очень мощно», если ХАМАС решит нарушить режим прекращения огня в секторе Газа.