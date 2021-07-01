В Москву на следующей неделе вернется 30-градусная жара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столбики термометров в Москве к середине следующей недели начнут подниматься к 30-градусной отметки. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт, ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, однако в пятницу и субботу, 2 и 3 июля, еще не исключены кратковременные дожди и грозы, но температура к этому времени уже вернется в норму. Согласно прогнозам, в пятницу в столице будет 20-25 градусов тепла, в субботу - плюс 21-26, а воскресенье, 4 июля, осадки уже маловероятны, будет солнечно, сухо, и термометр покажет 25-27 выше ноля.

Вся неделя следующая, по прогнозам синоптиков, будет «антициклональная, малооблачная, тихая», и без каких-либо осадков. Тишковец сообщил, что в понедельник, 5 июля, ночью ожидается плюс 14-16, а днем воздух прогреется плюс 25-27. Во вторник, 6 июля, ночью плюс будет 12-14, а днем - плюс 27-29, в среду, 7 июля, плюс 14-16 ночью, днем - плюс 28-30.

«К среде столбики термометров начнут штурмовать 30-градусную высоту. Может быть, во второй половине следующей недели выйдем на плюс 29-32, но пока не больше», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Тишковец уточнил, что аномальной жары, которая была ранее, движущийся на Москву скандинавский антициклон не принесет.

Напомним, в конце июня в Москве несколько дней подряд были установлены новые температурные рекорды. В столице был побит рекордный для июня температурный показатель - столбик термометра поднялся до плюс 37,4 градусов.