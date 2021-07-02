Минюст США объявил мораторий на смертную казнь на федеральном уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. В пятницу, 2 июля, на официальном сайте американского Минюста сообщается, что мораторий будет действовать до тех пор, пока в ведомстве продолжается обзор политики в отношении высшей меры наказания.

- Министр юстиции издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне. Казни в США на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры политики министерства в данном направлении, - говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты американского ведомства должны обеспечить каждому участнику системы уголовного правосудия соблюдение законных прав и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в рамках расследования дел о преступлениях, за которые в законодательстве США предусмотрена смертная казнь.

В Минюсте Штатов напомнили, что предыдущая администрация Дональда Трампа внесла изменения в политику в отношении смертной казни. Меррик Гарленд поручил экспертам министерства провести обзор данных действий бывших властей.