2019-07-25T21:09:10+03:00
В мире

В США возобновят смертные казни на федеральном уровне

Приведение приговоров в силу будет осуществляться с помощью инъекций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Федеральные власти США возобновят смертные казниФедеральные власти США возобновят смертные казниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Соединенных Штатов вновь разрешили проводить смертные казни на федеральном уровне. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем принять соответствующее дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов.

"[Это] позволяет федеральному правительству возобновить смертные казни после перерыва, который длился почти 20 лет, и привлечь к ответственности тех, кто совершил самые ужасные преступления", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, осужденных за убийства. Преступников лишат жизни путем введения пентобарбитала.

Последнее приведение такого приговора в силу на федеральном уровне датируется 2003 годом. Мораторий был введен из-за несогласованности правил применения смертельных инъекций, однако на уровне штатов казни проводились. Сайт kp.ru писал, что сам президент США Дональд Трамп выступал против отмены высшей меры наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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