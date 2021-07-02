В России впервые изъяли единственное жилье у банкрота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина, который был признан банкротом. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет издание «Коммерсант».

В соответствии с информацией Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2018 году житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин был признан банкротом, не имеющим возможность выплатить задолженность на суммы свыше 21 миллиона рублей. Согласно принятой практике, россиянин попросил суд из подлежащего изъятию имущества оставить ему в качестве единственного жилья двухуровневую пятикомнатную квартиру, площадь которой составляла 147,3 квадратных метра.

В 2019 году кредиторы снова обратились в суд, предложив заменить пятикомнатную квартиру банкрота в Екатеринбурге на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд данное решение посчитал справедливым, поскольку должник холост и у него нет детей.

Попытки россиянина-банкрота оспорить решение суда оказались безуспешны: 24 июня текущего года его квартиру продали на торгах.

Как писал сайт kp.ru, в апреле российский Конституционный суд признал не противоречащими основному закону государства нормы Гражданского процессуального кодекса и федерального закона о банкротстве, которые позволяют судам при некоторых условиях изымать у должников единственное жилье.