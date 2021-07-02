Виталий Игнатенко назначен гендиректором Общественного телевидения России

Виталий Игнатенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России"», - говорится в заявлении пресс-службы.

Виталий Игнатенко - советский и российский журналист, который в период с 1991 по 2012 год он был генеральным директором ИТАР - ТАСС, позже, в период с 2012 по 2015 год, он был членом Совета Федерации Российской Федерации от администрации Краснодарского края. В 2018 он получил звание заслуженного журналиста РФ, а также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кроме того, он получал Ленинскую премию (1978 год) за документальный фильм «Повесть о коммунисте», Государственную премию РФ в области литературы и искусства 2002 года за телевизионную программу «Формула власти» и премию правительства РФ 2006 года в области печатных средств массовой информации.