Новый глава Общественного телевидения России Виталий Игнатенко рассказал, каким будет телеканал после его назначения

Виталий Игнатенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 июля 2021, президент России Владимир Путин своим Указом назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России (ОТР). С ним пообщался наш обозреватель...

- ...Виталий Никитич, прежде всего, «Комсомолка», как всегда, гордится Виталием Игнатенко и поздравляет вас с новой должностью. Скажите, насколько для вас неожиданным было это предложение?

- Конечно, это очень неожиданно. Я чрезмерно признателен Владимиру Владимировичу Путину, что он сделал такой выбор. Для меня это большая честь и огромный вызов.

Для меня самое главное (и вы это понимаете как профессионал) – сохранить все наследие Анатолия Григорьевича Лысенко, основателя этого канала, который сделал, я считаю, прекрасный канал, добрый, человечный, очень такой светлый...

Моя задача – сохранить, а, если удастся, приумножить этот опыт, этот багаж - вместе с коллективом, конечно.

- Скажите, вы с Анатолием Лысенко были же хорошо, близко знакомы?

- Конечно. Мы вместе с Анатолием Григорьевичем очень много лет сотрудничали, дружили. Для меня его уход из жизни - это потеря родного человека, очень тяжелая для меня.

А сейчас, думаю, если мне удастся сохранить все, что сделал Анатолий Григорьевич, прежде всего, конечно, коллектив, который он собрал, то думаю, это будет память о нем, - ещё и такая, материализованная.

- Какие конкретно задачи президент поставил перед новым гендиректором Общественного российского телевидения?

- Он пожелал удачи очень большой. Поскольку Владимир Владимирович прекрасно понимает всю тяжесть нашего с вами труда, как и то, чтобы мы и дальше оставались каналом, близким к нашему телезрителю, чтобы принимали близко к сердцу его беды, его победы, его планы.

Чтобы этот канал по-прежнему умел слышать, умел услышать все, что происходит в нашей стране, помогал людям правильно делать выбор.

Для нас это очень важно, и для меня в частности.

- Вы что-то будете менять на ОТР?

- Саша, дорогой, я всего-навсего 10 часов назад узнал о своём новом назначении. Что, я сейчас прибегу и буду рассказывать всем, что собираюсь менять?

На этом канале ничего менять не надо, только, может быть, улучшать какие-то детали. Никаких революций я не собираюсь устраивать.

- Я с вами совсем недавно делал ваше предъюбилейное интервью. Чем объяснить, что у вас сейчас как-то бодрее, что ли, голос? Или мне кажется, или я с другого аппарата звоню, или другой немножко стал Игнатенко?

- Ну, бодрее, потому что для меня это новый жизненный вызов, и это добавляет интереса к жизни, добавляет сил мне. Это очень серьезно. А, главное, вот такая президентская вера в меня, это тоже вдохновляет.

- В вашей биографии есть киностраницы, в том числе и фильм про «Комсомолку». Я понимаю, что это было давно, но, тем не менее, эти наработки, они же тоже могут пригодиться вам теперь. Может быть, это тоже учитывали при выборе вашей кандидатуры?

- Вы звоните прямо на Общественное российское телевидение. Я сейчас разговаривал с заместителем своим. Как раз он говорил, что очень важно здесь нам кинопоказ, документальный в том числе, иметь ввиду, это очень большая составляющая. Так что мы к этому придем.

- А там, на ОТР, знают, что Виталий Игнатенко – из «Комсомольской правды» и что вы - не только 20 с лишним лет руководили ТАСС?

- Конечно. Александр, благодаря вам все это узнают через 30 секунд. Спасибо за это.

- Скажите, вам нужен помощник генерального директора в ранге обозревателя «Комсомольской правды»?

- Ну, давай я сяду хотя бы, в кресло, осмотрюсь вокруг и вернемся к этому разговору. Как автор канала вы подходите полностью.

- Ну, я мечтаю всю жизнь быть помощником гендиректора. Скажите, как ваша супруга отнеслась к вашей новой должности? Может быть, она надеялась, что наконец-мужа получит в свое распоряжение?

- Вот тут вы правы. Тут, конечно, есть ее некоторое смущение, что я опять дома буду редко бывать. Она только как бы меня получила в полное свое распоряжение, и вот опять я поехал куда-то.

- Но она же знала, с кем знакомилась в юные годы в «Комсомольской правде».

- Да, ей придется смириться.

- Мы будем желать вам успехов, мы молимся за вас. И не сомневаемся абсолютно в Виталии Игнатенко.

- Дай Бог вам здоровья. Спасибо всем.

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