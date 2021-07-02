В Москве от коронавируса привились 2,6 млн человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве от коронавирусной инфекции привились уже 2,6 миллиона человек. Об этом в пятницу, июля, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме, назвав массовую вакцинацию новой задачей.

«Для нас новый вызов, новая задача - массовая, массовая вакцинация. Все эпидемиологи, все врачи говорят, что единственный способ на сегодняшний день предотвратить в осенний период такие вспышки и подъемы заболевания - вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более в очень короткий период времени», - заявила заммэра.

Ракова также сообщила, что свыше 10 процентов жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией, а от общего числа переболевших COVID-19 в России москвичи составляют около 25 процентов. По ее словам, распространение нового штамма стало основной причиной резкой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в столице.