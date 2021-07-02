Путин подписал закон о правилах разглашения врачебной тайны родственникам умершего пациента

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, которые устанавливает правила на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, родственникам умершего пациента.

Документ устанавливает, что сведения, которые составляют врачебную тайну, после смерти пациента могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, в том числе членам семьи и близким родственникам. Для этого гражданин при жизни должен оформить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или же определенному кругу лиц.

Закон предусматривает, что близкие родственники или определенный круг лиц, указанный в согласии пациента, смогут знакомиться с медицинской документацией, а также получать медицинские документы и выписки из них, в том числе после смерти гражданина.

Напомним, Путин также подписал закон, который вводит понятие служебной тайны в области обороны. Теперь к категории «конфиденциальной» отнесена информация при реализации мероприятий в оборонной сфере, которая не составляла государственную тайну и не являлась общедоступной.