Заммэра: правительство Москвы сделает все, чтобы не допустить локдауна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Москвы сделает все, чтобы не допустить введение локдаун. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме, назвав локдаун последней мерой, которая будет введена.

«Локдаун - это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми «любимые» QR-коды и система социального мониторинга - это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна», - заявила заммэра.

Ракова отметила, что каких-то серьезных пробелов в системе здравоохранения столицы на сегодняшний день нет. Как писал сайт kp.ru, по ее словам, распространение нового штамма стало основной причиной резкой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в столице.

Напомним, с понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать QR-коды, которые необходимо предъявить в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек.