Путин подписал первый в России закон об ограничении выбросов парниковых газов Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал первый в истории страны закон об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для организаций и ИП. Документ в пятницу, 2 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает введение поэтапной модели регулирования таких выбросов и обязывает предпринимателей, создающих много парниковых газов, отчитываться властям о выбросах. В том числе речь идет о введении в стране углеродной отчетности. Под регулирование подпадут крупные эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года.

Подписанный президентом закон вводит понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов», которые будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем.

Документ предусматривает право юрлиц и ИП реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Кроме того, предлагается создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что глобальное потепление и изменение климата могут привести к серьезным последствиям для нашего государства.