Заммэра: В Москве всех больных ОРВИ обяжут соблюдать изоляцию до тестирования на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня все случаи ОРВИ на территории Москвы будут рассматриваться как потенциальный коронавирус, поэтому до тестирования больным необходимо соблюдать изоляцию. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

Она отметила, что всем болеющим ОРВИ в российской столице, а также их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР-тест на коронавирус.

- Все зараженные ОРВИ до отрицательного теста на коронавирус приравниваются к ковидным больным. Тем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования на коронавирус, будет делаться экспресс-тест на антиген. Этот тест будет дополнять ПЦР-исследование, - рассказала заммэра Москвы.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Анастасия Ракова сообщила также, что московское правительство сделает все, чтобы не допустить введение локдауна. По ее словам, локдаун – самая крайняя мера, которую могут ввести из-за пандемии.