Кремль: подготовка к встрече Путина с Зеленским не ведется

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никакой подготовки к встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на сегодняшний день на ведётся. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля попросили прокомментировать заявления главы незалежной о том, что, если бы русские и украинцы были одним народом, над Госдумой развевался бы желто - голубой флаг, а также спросили актуальна ли встреча на фоне таких слов.

«Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведётся и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», - сказал пресс-секретарь главы российского государства в пятницу, 2 июля.