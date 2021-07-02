Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 июля 2021 13:13

Кремль: подготовка к встрече Путина с Зеленским не ведется

По словам Пескова, никакие шаги в этом плане не предпринимаются
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никакой подготовки к встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на сегодняшний день на ведётся. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля попросили прокомментировать заявления главы незалежной о том, что, если бы русские и украинцы были одним народом, над Госдумой развевался бы желто - голубой флаг, а также спросили актуальна ли встреча на фоне таких слов.

«Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведётся и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», - сказал пресс-секретарь главы российского государства в пятницу, 2 июля.