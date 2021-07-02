В Кремле назвали странными слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы РФ

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал странными слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если бы русские и украинцы были одним народом, над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.

Представитель Кремля отметил, что у Москвы нет намерений размещать свой флаг на Украине, и Россия с уважением относимся к украинскому суверенитету.

«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков сообщил, что затрудняется в том, чтобы «хоть как-то проанализировать» то, почему были сказаны эти слова украинского лидера. «С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», - добавил он.

Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, указав на то, что для него украинцы и русские являются одним народом. В свою очередь Зеленский, комментируя высказывания российского коллеги, высказал противоположное мнение, заявив, что если бы русские и украинцы были одним народом, над Госдумой развевался бы украинский флаг.