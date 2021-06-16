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Общество16 июня 2021 14:05

ГИБДД не планирует штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП

Накануне Госдума отменила обязательный ТО
Абдулла ШАКИРОВ
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ГИБДД не планирует штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП

ГИБДД не планирует штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД не планирует штрафовать автомобилистов за отсутствие документов о прохождении техосмотра при ДТП, рассказали в Госавтоинспекции.

Как писал сайт kp.ru, накануне Государственная дума отменила обязательный техосмотр автомобилей.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. С помощью такого механизма ГИБДД сможет сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси, поскольку очень часто техническая неисправность становится сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов, отметили в ведомстве.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал предложение ГИБДД сделать техосмотр добровольным. При этом он подчеркнул, что водители автомобилей, находящихся в найме, должны проходить ТО в обязательном порядке.