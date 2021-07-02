Суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил пресс-секретарь суда.

Предпринимателя отправили под стражу до 1 сентября 2021, передает ТАСС. По словам адвоката Игоря Шабанова, сторона защиты просила суд отправить Батурина под домашний арест. Также адвокаты предлагали суду запретить бизнесмену определенные действия. Речь об освобождении под залог не шла.

Напомним, 1 июля 2021 Батурина, брата Елены Батуриной - вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание по данному эпизоду в виде 4,5 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2011 году бизнесмен обманул знакомого коммерсанта, заняв у него 250 тысяч евро, которые не намеревался возвращать, и в сентябре 2011 года в офисах ЗАО «Интеко» он предъявил к оплате заведомо подложные векселя, якобы выданные «Интеко» на общую сумму более 5,6 миллиарда рублей. Получить деньги он не успел, так как был задержан. В 2016 предприниматель вышел на свободу по УДО.