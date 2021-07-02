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Происшествия2 июля 2021 16:48

Грузовой Boeing 737 упал в океан у побережья Гавайев

Крушение произошло из-за неисправности двигателя
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Boeing 737

Boeing 737

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 июля, грузовой Boeing 737 упал в воды Тихого океана недалеко от Гавайских островов.

Об инциденте сообщает CNBC. По данным издания, крушение произошло из-за неисправности двигателя. Как уточняет телеканал, серьезность аварии, а также масштабы спасательной операции в настоящее время неясны.

«Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу после проблем с двигателями», - передает CNBC со ссылкой на неназванные источники.

Местный ресурс Hawaii News Now сообщает, что на борту находились два человека, которых ищут спасатели.

Напомним, днем ранее в четверг, 1 июля, бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов. В результате происшествия пострадали два человека. Как сообщили военные голландской авиабазы, взрыва и возгорания после инцидента не последовало.