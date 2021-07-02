Врач иммунолог Болибок рассказал, как предотвратить боль в месте укола при вакцинации

Реагировать на укол может не только рука, но и лимфоузлы Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вакцинации от коронавируса несколько дней может болеть место укола. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что провоцирует болевые ощущения в руке и дал советы, как их минимизировать.

В Минздраве советуют три дня не мочить место укола, отказаться от физических нагрузок и минимизировать пребывание на солнце. Если же место укола начало болеть и отекать, то рекомендуется выпить антигистаминные препараты.При появлении температуры можно принять жаропонижающие и противовоспалительные препараты.

- Причина болезненности и отечности в руке от укола - это иголка, которую используют для ввода медикамента. Медики должны использовать иголку длиной 40 миллиметров, чтобы препарат попадал в мышцу напрямую. Но вместо этого часто применяют тонкие инсулиновые иголки, - рассказывает врач телеканалу «360».

Из-за инсулиновой иглы вакцина может не попасть в мышцу и вылиться в подкожную клетчатку. Предотвратить отек и болезненные ощущения можно, если придавить место укола ватным тампоном на 2-3 минуты. Тогда вакцина распределится по мышце и не затечет в подкожную клетчатку.

Врач подчеркивает, если в руке появилось болевое ощущение, это свидетельствует, что иммунная система пришла в возбуждение и создает клетки, которые будут бороться с коронавирусом.

- К месту отека можно приложить холодную грелку, бутылку с холодной водой и примочки. А вот лед противопоказан. Так же не стоит принимать душ, можно занести инфекцию, - заключил врач.

Помимо боли в руке может появиться реакция в лимфоузлах, но это не наносит вреда организму.

- Часть вакцинного материала из мышцы может проступить в подмышечные или шейные лимфоузлы, а дальше он рассасывается быстро по организму. Материал разрушается в организме через две-три недели, - отметил Болибок.

Тем временем в Москве введены новые антиковидные меры. Все пациенты с ОРВИ будут относиться к коронавирусным и находиться в изоляции до получения ими отрицательного ПЦР-теста.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов уверен, что такой подход даст положительный результат.

В беседе с Life.ru он отметил, что ни один медик на глаз не способен отличить пациента с коронавирусом от пациента с парамиксовирусом или с вирусом парагриппа.

- Если человек не предпринимает никаких мер и ходит везде с ОРВИ, думая, что это не коронавирус, это очень рискованное поведение