Доктор Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса Фото: Анастасия Осипова

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, существует лишь одно абсолютное противопоказание – анафилактический шок при введении первого компонента вакцины.

«Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», – написал он в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что вакцинацию обязательно нужно проходить людям из группы риска, то есть пожилым людям с хроническими заболеваниями. Как подчеркнул Мясников, даже если у кого-то проявиться аллергия на введение препарата, с ней можно справиться, в то время как при коронавирусе риск смерти значительно повышается.

«А вот для молодых и здоровых людей, но также с доказанной аллергией, те минимальные риски вакцинации могут и не перевесить возможную пользу – тут надо решать индивидуально», – отметил врач.

С 1 июля в России стартовала повторная вакцинация от коронавируса. Теперь россияне, которые сделали прививку более шести месяцев назад, могу сделать новый укол, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса.

Сайт kp.ru писал о правде и мифах о вакцинации в России.