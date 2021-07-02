Лукашенко обвинил пять стран в создании террористических ячеек в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусские власти раскрыли деятельность в стране «спящих» террористических ячеек, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как заявил глава Белоруссии, к их созданию причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По словам Лукашенко, целью этих ячеек, которые еще называют отрядами самообороны, силовая смена власти «в день икс». Как сказал президент, этот пока не определен, поскольку к подобным действиям народ нужно подготовить.

Как писал сайт kp.ru, в КГБ Белоруссии заявили, что за рубежом все еще намерены свергнуть действующую власть в стране, а на подрывную деятельность иностранными государствами направлены сотни миллионов долларов. Антибелорусская пропаганда будет проводиться среди молодежи, в том числе школьников, медицинских работников, представителей IT-индустрии, предпринимателей, предупредил глава ведомства Иван Тертель.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил задержанного во время экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске Романа Протасевича в подготовке «кровавого мятежа» в Белоруссии.