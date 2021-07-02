Лукашенко заявил о попытке подрыва террористами узла связи ВМФ РФ под Минском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террористы из так называемого отряда самообороны пытались подорвать узел связи российского ВМФ в населенном городе Вилейка под Минском, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

По словам Лукашенко, этот инцидент он «серьезнейшим образом» обсудил с президентом России Владимиром Путиным в последнем телефонном разговоре между лидерами. Как сообщил глава Белоруссии, все участники теракта были найдены и арестованы в течение двух суток.

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко заявил, что белорусские власти раскрыли деятельность в стране «спящих» террористических ячеек, к созданию которых причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. Он сообщил, что целью этих ячеек, которые еще называют отрядами самообороны, является силовая смена власти «в день икс».